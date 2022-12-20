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تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في لبنان.. أسعار العملات في لبنان

تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الثلاثاء
تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الثلاثاء
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الرسالة نت

تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الثلاثاء، أعلنت مصادر اقتصادية لبنانية، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، آخر تحديثاً لأسعار العملات في لبنان، وفقاً للبنك المركزي اللبناني.

وسجلت أسعار العملات في لبنان تبايناً أمام الليرة اللبنانية ، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية 1512.41 ليرة .

 

أسعار العملات في لبنان

سعر صرف الريال القطري 3.64 ليرة لبنانية.

سعر صرف اليورو 0.94 ليرة لبنانية.

سعر صرف الجنيه الإسترليني 0.82 ليرة لبنانية.

سعر صرف الريال السعودي 3.76 ليرة لبنانية.

سعر صرف الدينار الكويتي 0.31 ليرة لبنانية.

سعر صرف الدرهم الإماراتي 3.67 ليرة لبنانية.

 

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وسنعرض لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وفقاً للأسواق اللبنانية، حيث سجل الذهب عيار 24 ما يقارب 88.299 ليرة لبنانية.

 

 

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21، 87,299 ليرة لبنانية.

سعر الذهب عيار 18، 65.475 ليرة لبنانية.

سعر الذهب عيار 14، 50.924 ليرة لبنانية.

سعر الذهب عيار 10، 43.649 ليرة لبنانية.

سعر وقية الذهب، 2,714,984 ليرة لبنانية.

سعر الجنية الذهب، 611,104 ليرة لبنانية.

 

وهكذا عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في لبنان، وأسعار العملات مقابل الليرة اللبنانية كما وردت اليوم في الأسواق اللبنانية.

 

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وكانت لبنان تعاني من أزمة اقتصادية صعبة، وانتشرت ظاهرة السرقة والتحذير من دخول الغرباء للبلدة، بعد السادسة مساءً.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها قوى الأمن، فإن ظاهرة السرقة باتت أكثر انتشارا من ذي قبل، مما أدى لانتشار ما يعرف باسم "الأمن الأهلي".

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