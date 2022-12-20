وزارة التنمية الاجتماعية.. موعد صرف آخر دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2022، مع نهاية العام الحالي يكثر البحث عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وتعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل للآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وأكد المدهون، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية والدفعة الثالثة والأخيرة منها، ستصرف قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف المدهون، أنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

الحالات التي ستدرج

وبيّن المدهون، أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

تحديث بيانات الحالة

وقال المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

مخصصات الشؤون الاجتماعية

وتحدث سابقا أن ما يقارب الـ 6000 آلاف عائلة طرقت باب الوزارة، وتم إدراجهم في قوائم الانتظار لإفادتها من برامج الوزارة.

وأضاف أن مئات المنازل حالياً ترمم حتى تصبح مؤهلة للسكن والاستخدام الآدمي.

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مخصصات الشؤون الاجتماعية

وتحدث سابقا أن ما يقارب الـ 6000 آلاف عائلة طرقت باب الوزارة، وتم إدراجهم في قوائم الانتظار لإفادتها من برامج الوزارة.

وأضاف أن مئات المنازل حالياً ترمم حتى تصبح مؤهلة للسكن والاستخدام الآدمي.

ويُذكر أن أكثر من 170 ألف أسرة فلسطينية فقيرة مخصصات وشيكات الشؤون الاجتماعية والتي تعد مصدر دخل لهم خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من نسب مرتفعة من الفقر.

وقدم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا 28.5، مليون يورو لدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية من خلال وزارة المالية برام الله

وبين الاتحاد الأوروبي، أن شركاء التنمية في أوروبا، قدموا دعمًا متواصلاً للسلطة طيلة الفترات الماضية، لتوفير حماية اجتماعية قوية.

وكان قد أعلن مكتب سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوربي، أن الاتحاد يوصل مسؤوليته الاجتماعية تجاه الأسر الأكثر فقرًا في الضفة وغزة.

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