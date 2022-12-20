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الإمارات: تعلن عن موعد عطلة رأس السنة 2023 للقطاع الخاص

الإمارات: تعلن عن موعد عطلة رأس السنة 2023 للقطاع الخاص
الإمارات: تعلن عن موعد عطلة رأس السنة 2023 للقطاع الخاص
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الرسالة نت

الإمارات: تعلن عن موعد عطلة رأس السنة 2023.. يتساءل العاملون في القطاع الخاص والحكومي بالإمارات، عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2023، من أجل الاحتفال وإقامة الفعاليات احتفالًا بقدوم السنة الجديدة.

بالإضافة إلى الفعاليات التي تقيمها دولة الإمارات في أماكن مختلفة من الدولة لوجود العديد من الجنسيات والسياح الذين يزورون الإمارات في رأس السنة.

 

موعد عطلة رأس السنة 2023 في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر يناير 2023، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

 

 

أسعار الذهب والعملات في الإمارات

أعلنت مصادر اقتصادية عن أسعار الذهب وأسعار العملات في الإمارات، اليوم الثلاثاء، حيث تباينت أسعار الذهب مقارنة بأسعار الأسواق العالمية.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، 3.67 درهم.

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في الامارات اليوم 185.01 درهم اماراتي أي ما يعادل 50.41 دولارًا أمريكيًا.

 

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بينما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتية عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة تحديداً اليوم الثلاثاء، يكون الجو رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية.

مع احتمال تشكل ضباب خفيف – غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية.

 

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