أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل اسعار الدولار سعر ذهب عيار 24   -اسعار العملات في سوريا اليوم

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل اسعار الدولار سعر ذهب عيار 24 - سعر غرام الذهب تعد اخبار اسعار الذهب في سويا اليوم 20 ديسمبر 2022 مقابل سعر الدولار من الاخبار التي تهم السياح والمواطنون.

وسعر الذهب في سوريا اليوم 20 ديسمبر 2022 شهد استقراراً ملحوظاً بأسواق الصاغة السورية خلال التعاملات الصباحية.

ونعرض لكم في هذه المقالة اخر اخبار أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات (24, 22, 18, 14, 12).

ونقدم لكم سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 20-12-2022 وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب.

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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 144.906 ليرة سورية، فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم 57.68دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 : 132.832 ليرة، ما يعادل 52.88 دولار.

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 126.796 ليرة، ما يعادل 50.48 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

شهد سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم 20-12-2022، 108.681 ليرة، ما يعادل 43.26 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا اليوم: 84.529 ليرة، ما يعادل 33.65 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.453 ليرة، ما يعادل 28.84 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم 20 ديسمبر 2022

شهد سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم 20-12-2022 : 4.506.585 ليرة، ما يعادل 1.794دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

وجاء سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.014.368 ليرة، ما يعادل 403.80دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 20-12-2022

جاء سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم في أسواق الصاغة السورية: 144.906.264ليرة، ما يعادل 57.685 دولار.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 20-12

جاءت أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر2022، ضمن التعاملات الصباحية على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق، 6200 ليرة للشراء، مقابل 6300 ليرة للبيع للدولار الأمريكي، بنسبة 0.80%

فيما بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 330 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 338 ليرة سورية، بنسبة 0.90%

فيما جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6588 ليرة للشراء، و 6699 ليرة للبيع، بنسبة 1.00%

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