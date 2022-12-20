تعرف على الأطعمة المسموحة في الرجيم المتقطع، يتساءل العديد من المقبلين على الرجيم المتقطع على الأعشاب المسموح استخدامها، وهل يجب تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات.

وتختلف أنواع الرجيم المتقطع أو الصيام المتقطع، لكن الأكثر شيوعاً هو الصيام خلال مدة 16 ساعة، مع الصيام المتقطع الأكثر شيوعاً 16/8.

حيث يتمكن الشخص من الأكل بعد 8 ساعات فقط يومياً، والشرب على مدار الساعة.

المشروبات المسموح استخدامها في الرجيم المتقطع

يعدّ الشاي الأخضر مناسباً للصيام المتقطع، ربما يكون هو المشروب الأكثر فعالية في الصيام المتقطع، فهو يعمل على تحفيز الالتهام الذاتي بدلاً من منعه.

وينصح بشرب الماء أثناء الفترات والتي لا يتم تناول الطعام فيها، إذ أنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية، كما ويحافظ على رطوبة الجسم، دون الإفراط فيه.

وتعد المشروبات التي تحتوي على الكافيين من المشروبات المسموحة في الصيام المتقطع، وذلك لعدم احتوائها على أي سعرات حرارية واحتوائها على مضادات الأكسدة.

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بينما يساعد وجود الكافيين في الحفاظ على الطاقة، مثل القهوة السوداء، والشاي الأخضر، وشاي القرفة.

وينصح باستخدام ملح الهيمالايا الطبيعي أو ملح البحر خلال فترات الأكل عند الصيام المتقطع، لأنه يقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

كما ويزيد من حساسية الإنسولين، ويحسّن التمثيل الغذائي، ويساعد على إنقاص الوزن، فهذا شيء جيد.

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الخضراوات المسموح تناولها في الرجيم المتقطع

تعد الخضراوات جزءاً مهماً في الرجيم المتقطع، لان لها القدرة على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

وينصح بتناول 2.5 كوب من الخضروات يومياً، خاصة الخضراوات الورقية لما لها فوائد عديدة وفيتامينات مهمة تغذي الجسم.

وعند اتباع نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية في اليوم، وتشمل الخضروات المسموحة مثل الجزر والبروكلي والطماطم والفاصوليا الخضراء.

ويُذكر أن الرجيم المتقطع هو نظاماً غذائياً يركز على وقت تناول الطعام، بمعنى أنه لا يتم تناول الطعام إلا في وقت محدد، مع الصيام لعدد معين من الساعات كل يوم.

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