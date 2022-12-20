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اسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 20-12-2022- اسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية- سعر الدولار في تركيا اليوم

اسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 20-12-2022- اسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية- سعر الدولار في تركيا اليوم
اسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 20-12-2022- اسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية- سعر الدولار في تركيا اليوم
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اسعار الذهب في تركيا- اسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية- سعر الدولار في تركيا شهد سعر الذهب في تركيا مقابل الدولار ارتفاعا ملحوظا، فيما شهد سعر الدولار في تركيا ارتفاعا ملحوظا.

ونرفق لكم في هذه المادة اخر اخبار الذهب في تركيا واخر اخبار سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة التركية في الأسواق التركية.

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وجاءت أسعار الذهب اليوم في تركيا 19 ديسمبر2022، بجميع العيارات "24- 22-21-18-14-12-10" على النحو الآتي:

سعر الذهب في تركيا عيار

جاء سعر صرف الذهب عيار 24 في تركيا بقيمة 1075.88 ليرة، ما يعادل 57.67 دولار.

سعر الذهب في تركيا عيار 22

ووصل سعر الذهب في تركيا عيار 22 اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، 986.23 ليرة، ما يعادل 52.86 دولار.

سعر الذهب في تركيا عيار 21

وجاء سعر الذهب في تركيا عيار 21 بقيمة 941.4 ليرة، فيما وصل سعر الذهب في تركيا عيار 21 مقابل الدولار 50.4 دولار.

سعر الذهب في تركيا عيار 18

ووصل سعر الذهب في تركيا عيار 18 بقيمة 806.91 ليرة، وجاء سعر الذهب في تركيا عيار 18 مقابل الدولار 43.25 دولار.

سعر الذهب عيار 14 و12 و10 في تركيا

 وجاء سعر الذهب عيار 14 في تركيا بقيمة 627.6 ليرة، ما يعادل 33.64 دولار، فيما وصل سعر الذهب في تركيا عيار 12 بقيمة 537.94 ليرة، ما يعادل 28.84 دولار.

ووصل سعر الذهب عيار 10 في تركيا بقيمة 448.28 ليرة، ما يعادل 24.03 دولار.

سعر أوقية الذهب في تركيا

ووصل سعر أوقية الذهب في تركيا اليوم بقيمة 33463.68 ليرة، وجاء سعر أوقية الذهب في تركيا مقابل الدولار1793.74 دولار.

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 20-12-2022  = 18.649.

وشهد صرف اليورو مقابل الليرة التركية في اسطنبول اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022  = 19.789، فيما وصل صرف الريال السعودي مقابل الليرة التركية = 4.91

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وجاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 327 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 333 ليرة سورية.

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