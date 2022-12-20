أجهزة السلطة في الضفة الغربية تواصل حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين، منهم طلاب وأسرى محررون.

واستدعت مخابرات السلطة الشاب معتصم باسم خدرج للمقابلة في مقراتها صباح اليوم، فيما يواصل طلاب جامعة بيرزيت اعتصامهم داخل أسوار الجامعة لليوم الـ8 على التوالي رفضاً للاعتقال السياسي وتضامناً مع زملائهم المعتقلين.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الطالب في جامعة الخليل ضرار الفاخوري لليوم الـ3 على التوالي، المحرر فادي بني عودة منذ عدة أيام، والشاب محيي مرعي لليوم الـ3 على التوالي، والطالب في جامعة القدس أمين مرعي لليوم الـ5 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب حسن فخر المقيطي من مخيم عقبة جبر، والطالب في جامعة بيرزيت نور محمد عطاطري لليوم الـ6 على التوالي، فيما تواصل اعتقال ستة مواطنين من عائلة كرامة وهم (معتصم كرامة، إسلام كرامة، عبد السلام كرامة، فيصل كرامة، مجد كرامة، يسري كرامة) لليوم الـ7 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة كلاً من (إبراهيم زعاقيق، ومحمد العلامي، ومجد مقبل، ومحمد ذيب صبارنة) من بيت أمر منذ أسبوع، والطالب محمود مطور لليوم الـ8 على التوالي.

ومددت محكمة السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة الخليل زين الزرو لمدة 48 ساعة، علما بأنه معتقل لليوم الـ7 على التوالي، بينما تعتقل أجهزة السلطة خمسة طلاب من جامعة بوليتكنك فلسطين وهم: (جلال شاور، طارق عمرو، بهاء المحاريق، شاكر امواس) لليوم الـ9 على التوالي.

ويستمر وقائي السلطة باعتقال الشاب عيسى شلالدة، والمحرر مؤمن القواسمي، والمواطن حسام الهور ونجله أمير الهور، المواطن إبراهيم طلال الباز لليوم الـ9 على التوالي، والشاب نور عنان القاضي من بلدة صوريف لليوم الـ10 على التوالي، والمحرر والمختطف السابق اُبي حمادنة لليوم الـ12 على التوالي.

وتختطف مخابرات السلطة الجريح براء ازحيمان أحد قادة عرين الأسـو، والشاب أحمد داوود، واسلام أبو سماحة لليوم الـ15 على التوالي، والشاب بشار كلبوني لليوم الـ16 على التوالي، كما تعتقل خمسة شبان من مخيم عسكر، هم: (مؤمن جمعة، أحمد مرشود، سامي كعبي، عبدالله خضر، أحمد أبو كشك) منذ 16 يوماً.

وتعتقل أجهزة السلطة الأسـير المحرر عماد خالد ولويل (50 عاما)، والأسيـر المحرر المربي سائد دراغمة، والشاب فراس رضوان لليوم الـ21 على التوالي، والفتى قاسم محمد حوامدة من السموع لليوم الـ24 على التوالي، والأسير المحرر عكرمة أيوب زماري لليوم الـ36 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الجريح والمحرر خالد صلاح لليوم الـ49 على التوالي، والعسكري محمد العناتي لليوم الـ70 على التوالي، بتهمة مقـاومة الاحتـلال، وأنس حمدي لليوم الـ71 على التوالي، والطالب أيمن درويش لليوم الـ96 على التوالي.

كما تعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ96 على التوالي في مسلخ أريحا، والمحرر أنور السخل لليوم الـ101 على التوالي، والشاب محمد علاوي لليوم الـ115 يوماً على التوالي، والشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي لليوم الـ 134 في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة.