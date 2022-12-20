تعرف على حالة الطقس اليوم في تركيا | طقس غدآ اسطنبول | طقس إسطنبول خلال 15 يوم

حالة الطقس اليوم في إسطنبول: طقس غدآ تركيا| طقس اسطنبول تشهد الحالة الجوية في تركيا خلال اليام القادمة انخفاضا كبيرا ما يؤدي إلى سقوط ثلج في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 من سقوط أمطار وثلوج في عدة مناطق تركية.

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حالة الطقس اليوم في إسطنبول

وأفادت الأرصاد التركية، بأن حالة الطقس اليوم في اسطنبول الثلاثاء 20-12-2022 سيكون ماطرا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن الحالة الجوية في المدن التركية التالية يالوفا، سينوب، توكات، ملاطية، أرزينجان، تونجلي، قارص، أردهان، باليكسير تشهد انخفاضا سقوط الامطار فيها.

وبيّنت الأرصاد التركية أن التقديرات تشير إلى أن السواحل الشمالية لتركيا والمناطق الساحلية في كيركلاريلي وكاستامونو ستشهد أمطار غزيرة وعواصف رعدية .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التركية: "إنه من المتوقع أن تشهد السواحل والمرتفعات العالية صقيع وثلوج، ومن المتوقع تشكل الضباب في المناطق الداخلية والشرقية".

طقس إسطنبول خلال 15 يوم

من المتوقع أن تكون الحالة الجوية في اسطنبول خلال الفترة القادمة منخفضة جدا ما يؤدي إلى تساقط الثلج في بعض الاحياء.

وتتوقع هيئة الارصاد التركية أن يستمر تساقط الثلوج في اسطنبول الذي بدأ في بعض أحياء سيليفري مع الانتشار في جميع أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أنه اليوم ستتأثر الحالة الجوية في تركيا بدءًا من الأجزاء الشمالية الغربية لتركيا بالهواء البارد القادم من البحر الأسود.

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