تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 21-12-2022: طقس السعودية خلال الايام القادمة: اخبار الطقس

تعرف على حالة الطقس السعودية اليوم الأربعاء 21-12-2022 تشهد الحالة الجوية في السعودية اليوم انخفاضا ملحوظا مع توقعات بحدوث سيول في بعض المناطق.

وأفادت الأرصاد السعودية بأن هناك فرصة لزخات من الأمطار على مكة المكرمة (بما في ذلك الأجزاء الساحلية).

وأشارت إلى أن من المناطق المعرضة لهطول الأمطار في السعودية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2022، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، تبوك، جازان.

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من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تشهد مناطق شمال وغرب #المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، والمركز يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقاً.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/tFdow6677E — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 15, 2022

طقس السعودية الخميس 22-12-202

من المتوقع أن يكون الطقس نهار الخميس مُستقراً بوجهٍ عام في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب المُتوسطة و العالية في بعض المناطق.

وكذلك يتوقع أن تكون الفُرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار ساعات الصباح و الظهيرة على أجزاء من سواحل مكة المكرمة تترافق بحدوث الرعد أحياناً.

تتكاثر السُحب الركامية على مُرتفعات مكة المكرمة و جنوب منطقة المدينة المُنورة و تترافق بهطول زخات من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر و المساء.

طقس السعودية الجمعة 23-12-202

تتوقع الأرصاد السعودية بأن تشتد الإضطرابات الجوية في السعودية مع ساعات فجر و صباح الجمعة، بحيث تشمل الأمطار أجزاء عِدّة من منطقتي المدينة المُنورة و مكة المكرمة (بما في ذلك الأجزاء الساحلية).

وأوضحت الارصاد السعودية بأن تنتشر الأمطار في السعودية تدريجياً للقصيم و حائل و جنوب منطقة تبوك و بعض الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض إدارياً.

وبيّنت أن الأمطار في السعودية ستكون مُتوسطة في أغلبها، قد تكون غزيرة أحياناً و مصحوبة بتساقط زخات من البَرَد و يُخشى من تشكل السيول و جريان الأودية في السفوح و المُنحدرات الجبلية إبان عبور هذه الجبهة الباردة نتيجة توقعات بحدوث مُعدل غزارة عالي للأمطار حينها.

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