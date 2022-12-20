تعرف حالة الطقس في قطر اليوم الثلاثاء 20-12-2022 : طقس قطر خلال الاسبوع

تعرف حالة الطقس في قطر اليوم الثلاثاء 20-12-2022 تساءل السياح والقطريون عن الحالة الجوية في قطر لا سميا بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

ومن المتوقع أن تتأثرالحالة الجوية في قطر اليوم 20 ديسمبر 2022 بعدم الإستقرار الجوي مع ت=تهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق بمشيئة الله.

ومن المحتمل أن تسقط زخات من الأمطار في أجزاء من شمال و شرق قطر، مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، و تكون الرياح ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية مُعتدلة السرعة.

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طقس قطر الأربعاء 21-12-2022

توقعت دائرة الأرصاد الجوية القطرية أن يكون الطقس صباح الاربعاء 21 ديسمبر 2022 غائما جزئيا، مع فرصة لأمطار على بعض المناطق أحيانا، وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، مع وجود ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقاً.

وتوقعت أن يكون الطقس في البحر غائما جزئيا أحيانا مع فرصة لأمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق في البداية، فيما تكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، في البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 إلى 16 عقدة، مع هبات تصل 26 عقدة مع الأمطار الرعدية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية القطرية أن مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق لاحقا، فيما يتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.

وبيّنت أنه في عرض البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية، وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/ درجة مئوية.

وفيما يلي مواعيد المد والجزر كالتالي:

الدوحة: أعلى مد في الثالثة و40 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و29 دقيقة مساء.

الوكرة: أعلى مد في الرابعة و53 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثامنة و50 دقيقة مساء.

مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و43 دقيقة مساء.

الخور: أعلى مد في الثالثة و17 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و58 دقيقة مساء.

الرويس: أعلى مد في الثالثة و15 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و52 دقيقة مساء.

دخان: أعلى مد في الثامنة ودقيقتين مساء.. وأدنى جزر في الثانية و5 دقائق ليلا.

تشرق الشمس، بحول الله تعالى، الساعة السادسة و15 دقيقة.

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