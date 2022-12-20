صلاح: تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا ولن نتوانى عن تقديم الدعم لهم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر صلاح أن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني على رأس أولويات الحركة، مشددا على أن حماس لن تتوانى في تقديم الدعم لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وقال صلاح اليوم الثلاثاء: "إن أ‏سرانا في سجون الاحتلال هم تاج رؤوسنا وهم عنوان مرحلتنا، وتحريرهم على رأس أولويات الحركة"، مؤكدا أن حماس على عهدها حتى تحرير الأسرى.

وشدد على أن حركة حماس ستبقى متمسكة بثوابت شعبنا ولن تتنازل عن برنامج المقاومة حتى التحرير والعودة، مشيرا إلى أن حماس واجهت أمواجا عاتية من المؤامرات ومحاولة إنهاء وجودها.

ودعا صلاح الأمة العربية والإسلامية لدعم نضال شعبنا الفلسطيني وتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مردفا: عفوية شعوبنا العربية في مونديال قطر أنهت حلم الاحتلال بالتطبيع مع الشعوب، ومشاهد التضامن مع شعبنا أظهرت فشل الاحتلال وقطار التطبيع.