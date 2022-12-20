بوتين يحدد الأهداف العسكرية لعام 2023 خلال اجتماع الأربعاء أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا عن نية تحديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه لعام 2023 .

سيحدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه لعام 2023 خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين، الأربعاء.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي بوتين سيعقد اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع سيتم فيه عرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في 2022 وسيتم تحديد المهمات للعام المقبل.

وقال: "إن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيشارك خصوصا في هذا الاجتماع بهدف "عرض مدى تقدم العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وعملية تزويد القوات المقاتلة شحنات الأسلحة".

وأضاف، " أن نحو 15 ألف مسؤول في الجيش الروسي سيشاركون في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو".

والاجتماع يأتي بعدما عدل بوتين عن عقد مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام، علما بأنه واظب على ذلك منذ عام 2001.

وتعرّضت روسيا التي بدأت في شباط/فبراير هجوما واسعا على أوكرانيا، لانتكاسات عسكرية كبيرة في الأشهر الاخيرة، أجبرتها على الانسحاب من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ومن مدينة خيرسون في الجنوب.

وأقرّ بوتين الثلاثاء بأن الوضع "بالغ الصعوبة" في أربع مناطق بجنوب أوكرانيا وشرقها سبق أن أعلنت موسكو ضمها رغم أنها لا تسيطر عليها كليا.