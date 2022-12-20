ريجيم صحي.. اخسر كيلو في اليوم ريجيم مجرب يسعى الكثير من الناس إلى المحاولة في خسر كيلو كل يوم من خلال اتباع نظام ريجيم معين.

ولكن من الضروري التأكيد على أهمية اتباع نظام صحي من خلال اخصائي تغذية حتى لا يؤدي اتباع نظام من خلال استشارة اخصائي مضر على الجسد.

يمكن من خلال اتباع الأنظمة الغذائية التخلص من الوزن الزائد سريعًا، وفي هذه المقالة نوضح لكم كيف تخسر الوزن في اقل وقت ممكن.

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الصيام المتقطع

يساعد الصيام لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ساعة يومياً الجسم في تحويل الدهون إلى طاقة، وإطلاق الكيتونات في مجرى الدم وبالتالي يتم فقدان الوزن.

نظام الصيام المتقطع 16/8

اتباع نظام الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم والأكل لمدة 8 ساعات يساعد على فقدان الوزن بشكل سريع، أما السيدات فيصمن 14 ساعة فقط في اليوم فقط وفق ما اشار إليه الباحثون.

الصيام لمدة يومين في الأسبوع

تناول الطعام الصحي بشكل طبيعي طوال الاسبوع عدا اخر يومين تناول الطعام بشكل قليل إلى جانب تجنب الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية.

صيام اليوم البديل

يعد هذا النظام مفيد جدا في خسر الوزن في اقل مدة ممكنة من خلال الصيام يوم والافطار في اليوم الذي يليه ويطلق عليه الصيام القاسي.

صيام لمدة 24 ساعة بشكل أسبوعي

عدم تناول الطعام لمدة 24 ساعة ليوم أو يومين في الأسبوع مع السماح شرب الماء والشاي والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية خلال فترة الصيام، كما يجب عليهم استئناف عاداتهم الغذائية الطبيعية في غير أيام الصيام.

تخطي وجبة

يبحذ للمبتدئين في اتباع نظام رجيم صحي من خلال تخطي وجبة يوميا على الا تكون هذه الوجبة هي الافطار لمدى اهميتها ومن الصحيح تجنب وجبة العشاء.

كيف انزل وزني 15 كيلو في اسبوع؟

حتى تحرق الدهون 7 كيلو في أسبوع عليك أن تتناول العديد من الألياف الغذائية الهامة، والتي تعطي شعورا بالشبع والامتلاء لمدة طويلة، مما يقلل من كمية الطعام الذي يتناوله الفرد.

ويجب عليك أن تمتنع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل النشويات المتمثلة في الأرز والمعكرونة والخبز، والاعتماد على السكريات المعقدة مثل الألياف والزيوت النباتية.

وينصح عند تناول الإفطار شرب كوب من المياه الدافئة، مع عصير الليمون بمقدار ملعقة، ويضاف نصف ملعقة من الكمون إليهم.

وتناول قبل صحن من السلطة الخضراء، يحتوي على الطماطم والخيار والبصل بالإضافة إلى أي خضار ورقي وليمون.

ويجب عدم تناول أي شيء بعد الساعة الثامنة مساء، للحفاظ على نموذج صحي يؤدي إلى فقدان 7 كيلو في أسبوع.