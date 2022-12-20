إدارة بايدن تبنت إستراتيجية جديدة للتعامل مع حكومة الاحتلال اليمينية المقبلة

نقل موقع "إسرائيل اليوم" عن تقارير أمريكية مساء اليوم الثلاثاء أن إدارة بايدن وضعت في الأسابيع الأخيرة خطة عمل للتعامل مع الحكومة اليمينية الناشئة في(إسرائيل).

وذكر موقع “بوليتيكو” الإخباري الأمريكي أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة سيكون هناك مبدأ يتحمل بموجبه رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو المسؤولية المطلقة عن كل تصرفات حكومته، دون الأخذ بعين الاعتبار موقفه الشخصي من القضية المثيرة للجدل.

وقال مصدر رفيع في إدارة بايدن للموقع الإخباري إنه حتى لو كان الأمر يتعلق بمبادرات أو تشريعات لعناصر متطرفة في ائتلافه فهو سيكون المسؤول الوحيد.

وأضاف المصدر لبوليتيكو أن “نتنياهو قال إنه هو من سيقود حكومته الجديدة؛ لذلك نتوقع منه أن يفعل ذلك بالضبط وستلجأ إليه الإدارة الأمريكية في أي قضية صغيرة أو كبيرة”.

المصدر: الهدهد