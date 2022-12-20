بوتين يقر بصعوبة الأوضاع في المناطق التي ضمتها روسيا بأوكرانيا.. ماذا قال؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في "المناطق الجديدة لروسيا"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن "الناس الذين يعيشون هناك، مواطنون روس" يعتمدون على "حماية" هذه الأجهزة.

كذلك دعا الرئيس الروسي، الذي عمل سابقاً في جهاز الاستخبارات السوفييتي، إلى "التركيز إلى أقصى الحدود" من جانب أجهزة مكافحة التجسس، وقال إنه "من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".

وكان "بوتين" قد أعلن في سبتمبر/أيلول 2022 عن ضم أربع مناطق أوكرانية (دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون) التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، بعد إجراء "استفتاءات" محلية نددت بها كييف والغرب وأكد الطرفان أنهما لن يعترفا بنتائجها.

لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استعادت أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه؛ ما شكل نكسة كبرى لموسكو بعد هجوم مضاد استمر لعدة أسابيع.

المصدر: تحقيقات180