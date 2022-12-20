خريشة: أبو حميد كان يؤمن بخيار المقاومة سبيلاً للخلاص من الاحتلال

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، كان يؤمن بخيار المقاومة سبيلاً للخلاص من الاحتلال.

وأضاف خريشة أن "حالة التضامن والحزن الشديد على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، تؤكد أن معركة الفلسطينيين فقط مع الاحتلال".

وتابع: " القيادات المتنفذة في السلطة تحاول الحفاظ على مناصبها، من خلال الاعتقالات السياسية وتلبية رغبات قادة الاحتلال".

ووصف الاعتقالات السياسية بأنها "وصمة عار في جبين من يخطط لها وينفذها"، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يكون هناك عدوان صهيوني ضد شعبنا، في ظل تنفيذ الاعتقالات السياسية.

ولفت خريشة إلى أن منع احتفالات الانطلاقة للفصائل في الضفة، يدلل على رفض السلطة للتعددية السياسية، موجهاً حديثه للسلطة قائلاً: "لا يمكن اجتثاث المقاومة الفلسطينية من قلوب وعقول الناس".