لماذا يصطدم نادي مانشستر يونايتد مع فريق برشلونة وباريس؟ ويقطع الطريق على ريال مدريد؟ مدد مانشستر يونايتد عقود 4 لاعبين في صفوفه، لمنعهم من التفاوض مع أندية أخرى، اعتبارًا من يناير المقبل.

مانشستر يونايتد

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه على تويتر، فقد مدد مانشستر يونايتد عقود الرباعي ماركوس راشفورد وديوجو دالوت ولوك شو وفريد.

مانشستر يونايتد 2023

تنتهي عقود نادي مانشستر يونايتد الرباعي في صيف 2023، مع إمكانية تمديده لموسم واحد حتى يونيو 2024.

وقال رومانو إن الجانب الإنجليزي وضع بند التمديد في عقود اللاعبين، لكنه سيرسي عقودًا جديدة لراشفورد ودالوت لفترة أطول.

يقول خبير الانتقالات إن المحادثات جارية بين إدارة مانشستر يونايتد وحارس مرمى إسبانيا ديفيد دي خيا بشأن التجديد.

برشلونة وباريس سان جيرمان

تشير العديد من التقارير إلى أن برشلونة يتطلع إلى توقيع دالوت مجانًا الصيف المقبل.

كما يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع راشفورد قبل خسارة إما كيليان مبابي أو ليونيل ميسي.