مبابي يعلق بعد خسارة مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين ويتحدث عن مونديال 2026

مبابي يعلق بعد خسارة مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين ، علق كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، على خسارة بلاده في المونديال أمام الأرجنتين في المباراة الأخيرة، بركلات الترجيح.

سجل كيليان مبابي ثلاثية ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم، في المباراة التي انتهت في الوقت الأصلي 2/2، وفي الوقت الإضافي 3/3.

مبابي يعلق على خسارة كأس العالم 2022

وأرفق مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزينًا ويرتدي الحذاء الذهبي لأفضل هداف (8).

ونشر مبابي صورة مؤثرة له بجانب كأس العالم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، معلقا عليها: "سنعود في 2026".

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم الثالث في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، لأحد، بنهائي البطولة التي أقيمت في قطر.

وحسم كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا سباق جائزة هداف بطولة كأس العالم 2022 بعد تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين.

مطالبات لمبامبي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

وطالب المهاجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الفرنسي كيليان مبابي، بضرورة مغادرة ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

ويرى روني أن مبابي لن يعتبر من العظماء، إلا إذا رحل عن باريس سان جيرمان، وشارك في دوري أفضل.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد بأنه بحاجة للرحيل عن باريس والذهاب إلى البريميرليج".

باريس سان جيرمان

وأضاف: "باريس سان جيرمان ناد هائل، ولكن أعتقد أنه قدم كل شيء في الدوري الفرنسي".

وتابع: "إذا أراد مبابي الوصول لمستوى ميسي أو رونالدو، أعتقد بأنه بحاجة للانضمام إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد".

يذكر أن مبابي يملك عقدا يمتد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، علما بأنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي قبل أن يعلن تجديد عقده داخل قلعة حديقة الأمراء.