الاستعلام بالرقم القومي عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2022 ، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل الخدمة للاستعلام عن الاسم الجديد في التكافل والكرامة مع الرقم الوطني لجميع المتقدمين للحصول على معاش شهري في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لمتابعة حالة الطلبات المقدمة خلال. الشهر. ديسمبر 2022 للمساعدة النقدية.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد لصرف معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر رابط اضغط هنا

ثانيًا: اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

ثالثًا: كتابة بيانات الراغب في الاستعلام بدقة (الاسم، الرقم القومي).

رابعًا: تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم.

خامسًا: اختيار كلمة استعلام.

سادسًا: ظهور كل المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان سابق إن نحو 70٪ من المستفيدين من برنامج الدعم المالي هم أطفال من صعيد مصر دون سن 18 يمثلون 42٪ من إجمالي عدد الأسر.

فيما تبلغ نسبة الأسماء المسجلة في برنامج تكافل وكرامة 75% للإناث، و25% للذكور.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على برنامج دعم تكافل وكرامة 2022، كالتالي:-

صورة من شهادة الميلاد.

صور وثائق عقود الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

صور إيصالات استهلاك الكهرباء.

إحضار قومسيون طبي رسمي لتوضيح نسبة الإعاقة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة ميلاد مميكنة للأطفال.

صورة من بطاقة التموين.

قيد مدرسي للأطفال.