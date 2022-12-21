رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 12 الاستعلام الحكومي المركزي ، يتساءل المواطنون عن موعد و رابط صرف المنحة القطرية، لأنها تعتبر مصدر رزق لكثير من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولا شهر 12

كشفت مصادر إعلامية اقتصادية فلسطينية، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر 12 ديسمبر 2022 من اللجنة القطرية.

بينما أكدت المصادر الاقتصادية، أن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12 سيكون الأسبوع المقبل.

رابط المنحة القطرية شهر 12الاستعلام الحكومي

موقع "الرسالة" يتابع لحظة بلحظة موضوع المنحة القطرية كونه يهم شريحة كبيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

لذلك نضع لكم في هذا الخبر الرابط الرسمي لموقع الاستعلام الحكومي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية.

رابط الاستعلام الحكومي.. المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 12 اضغط هنا







صرف المنحة القطرية شهر 12 - 2022، الاستعلام الحكومي

وكما نوهنا في بداية الخبر، بأن موعد صرف المنحة القطرية شهر 12، الاستعلام الحكومي، سيكون مرتبط في زيارة السفير محمد العمادي لقطاع غزة، والتي ستكون الأسبوع ا لمقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت المصادر أن عدد الأسر سيبقى كما كل شهر، لافتة إلى أن آلية الصرف ستكون بنفس آلية الشهر الماضي 11/2022.

شروط صرف المنحة القطرية شهر 11

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

المنحة القطرية 100 دولار شهر 12

وباتت المنحة القطرية 100 دولار مصدر دخل مهم ومساعد للأسر الغزية الفقيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه شعبنا نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة، والذي يتزامن غالباً بعد تاريخ 23 من كل شهر.