الطقس: أجواء باردة نسبيًا وأمطار متفرقة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.