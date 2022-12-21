تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الأربعاء.. أسعار الذهب في لبنان.. أسعار العملات في لبنان

تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الأربعاء، أعلنت مصادر اقتصادية لبنانية، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، آخر تحديثاً لأسعار العملات في لبنان، وفقاً للبنك المركزي اللبناني.

وسجلت أسعار العملات في لبنان تبايناً أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية 1515.30 ليرة .

أسعار العملات في لبنان

سعر صرف الريال القطري 416.18 ليرة لبنانية.

سعر صرف اليورو 1608.23 ليرة لبنانية.

سعر صرف الجنيه الإسترليني 0.00054 ليرة لبنانية.

سعر صرف الريال السعودي 402.91 ليرة لبنانية.

سعر صرف الدينار الكويتي 4948.24 ليرة لبنانية.

سعر صرف الدرهم الإماراتي 412.63 ليرة لبنانية.

روابط ذات صلة: تعرف حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء 21-12-2022 : طقس الإمارات خلال الأسبوع

وسنعرض لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وفقاً للأسواق اللبنانية، حيث سجل الذهب عيار 24 ما يقارب 87.299 ليرة لبنانية.

أسعار الذهب في لبنان

سعر الذهب عيار 21، 76.388 ليرة لبنانية.

سعر الذهب عيار 18، 65.475 ليرة لبنانية.

سعر الذهب عيار 14، 50.924 ليرة لبنانية.

سعر الذهب عيار 10، 43.649 ليرة لبنانية.

سعر وقية الذهب، 2,714,984 ليرة لبنانية.

سعر الجنية الذهب، 611,104 ليرة لبنانية.

وهكذا عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في لبنان، وأسعار العملات مقابل الليرة اللبنانية كما وردت اليوم في الأسواق اللبنانية.

وكانت لبنان تعاني من أزمة اقتصادية صعبة، وانتشرت ظاهرة السرقة والتحذير من دخول الغرباء للبلدة، بعد السادسة مساءً.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها قوى الأمن، فإن ظاهرة السرقة باتت أكثر انتشارا من ذي قبل، مما أدى لانتشار ما يعرف باسم "الأمن الأهلي".

روابط ذات صلة: تعرف على أسعار الذهب والعملات في الإمارات اليوم الأربعاء.. أسعار الذهب في الإمارات.. أسعار العملات في الإمارات