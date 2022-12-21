مربعانية الشتاء في فلسطين تبدأ غداً الخميس، تبدأ أربعينية الشتاء أو ما تسمى المربعانية للعام 2022 في فلسطين والدول العربية منذ صباح الغد الخميس الموافق 22 ديسمبر، حيث تعد البداية الحقيقية لفصل الشتاء الذي يستمر 90 يوما.

والأربعينية هي الفترة التي يشتد فيها البرد القارص خلال فصل الشتاء وتكثر فيها المنخفضات الجوية والأمطار وتستمر أربعين يوماً، ولهذا سميت أربعينية أو مربعانية.

متى تبدأ المربعانية في فلسطين؟

وتحديداً هي الفترة الممتدة من 22 كانون الأول إلى 31 كانون الثاني من كل عام، وتشهد هذه الفترة انخفاض كبير في درجات الحرارة وبرد قارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.

وتحدث الأربعينية او مربعانية الشتاء نتيجة الانقلاب الشتوي وهو ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي 5,23 درجة جنوب خط الاستواء وهذا اليوم يكون أقصر نهارا في أيام السنة في نصف الكرة الشمالي وأطول ليل.

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ويعتبر الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي والذي يبدأ من تاريخ 22 كانون الاول وينتهي في 21 اذار - مارس وهو تاريخ حدوث الاعتدال الربيعي .

وينقسم فصل الشتاء الى أربعينية الشتاء والتي تبدأ مع بداية فصل الشتاء وتمتد حتى اخر يوم من كانون الثاني ومدتها أربعون يوما ثم يتبعها خماسينية الشتاء والمتعارف على تسميتها محليا بالسعود (سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الخبايا) ومدة كل سعد 5ر12 يوم وتنتهي يوم الواحد والعشرين من اذار.

وهناك الكثير من الأمثال التي قيلت في المربعانية

يا رب نجنا من نزلة المربعانية. كناية عن دعاء للوقاية من الأمراض والنزلات في فترة المربعانية.

المربعانية، يا بتربـِّع يا بتـقـبـِّع

المربعانية، يا شمس تحرق يا مطر تغرق

المربعانية، يا بتشَرّق يا بتغـرّق

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