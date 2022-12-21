لإكمال رشاقتك عليك بالشاي الأخضر.. تعرف على الطريقة الصحيحة

كيف يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن؟، يتساءل العديد من الأشخاص عن فوائد الشاي الأخضر وأهميته في نزول الوزن، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

ويعتبر الشاي الأخضر من العوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي وهي على الأرجح مادة الكافيين ومادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي.

فوائد الشاي الأخضر

يحمي الجلد من التصبغات والتجاعيد، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مساهمًا جيدًا في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس.

ويساهم في خفض الوزن لانه قد يزيد منمعدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.

بينما يعمل على الحد من ارتفاع ضغط الدم، إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصة البوتاسيوم يساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية ويجعلها تضخ دم بشكل أفضل.

كما ويساهم في خفض الكوليسترول في الجسم، ويعزز من صحة الأسنان وقد يمنع من أمراض اللثة التي تسبب فقدان الأسنان في مرحلة الشيخوخة.

ويساهم الشاي الأخضر في تحسين الذاكرة، ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية.

ويعمل الشاي الأخضر على المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما ويساهم في الحد من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.

التحضير الصحيح للشاي الأخضر

أولاً نقوم بغلي كوب من الماء.

من ثم توضع أوراق الشاي الأخضر في كوب الماء المغلي لعدة دقائق، ثم يُصفى المنقوع ويُشرب.

وتختلف كمية الشاي المطلوبة للفوائد الصحية اختلافا كبيرا بين الدراسات، لكن يوصي الأطباء بشرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميا.

ومن ناحية أخرى، حذر من أن "الكمية المثلى قد تختلف من شخص لآخر.

وقد تكون الجرعات العالية جدا مشكلة بالنسبة للبعض، ولكن بشكل عام، تفوق فوائد الشاي الأخضر مخاطره بكثير.

وفي الواقع، قد يؤدي شرب الشاي الأخضر باستمرار إلى تحسين صحتك بشكل كبير".

ووُجد أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة التي قد تُساهم في تعزيز نظام المناعة، وهذا قد يُقلل من خطر نزلات البرد أو الإنفلونزا بنسبة 23% ويقلل من مدة المرض بنسبة 36%.

وغالبًا لا يُمكن الحصول على أوراق الشاي الأخضر الطازجة بسهولة، لذا يُمكن وضع الجاف منها، لكن يجب العلم أن الأوراق الخضراء هي التي تحمل الفائدة الأكبر.

أضرار الشاي الأخضر

وقد يعاني البعض من المغص والتقيؤ وحرقة المعدة بعد شرب كوب من الشاي الأخضر

بينما يشعر آخر بالصداع والمشكلات في النوم لاحتوائه على الكافيين، بالإضافة إلى تفاعله مع بعض أنواع الأدوية لذلك يجب الحذر.

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