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وزارة التنمية الاجتماعية تحدد معايير الاستفادة من المنحة القطرية لشهر 12، رابط الفحص

وزارة التنمية الاجتماعية تحدد معايير الاستفادة من المنحة القطرية لشهر 12، رابط الفحص
وزارة التنمية الاجتماعية تحدد معايير الاستفادة من المنحة القطرية لشهر 12، رابط الفحص
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غزة- الرسالة نت

وزارة التنمية الاجتماعية تحدد معايير الاستفادة من المنحة القطرية لشهر 12، رابط الفحص، قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية أنه تم تحديد المستفيدين من المنحة القطرية لشهر ديسمبر الحالي من خلال عدد من الشروط وهي:

وزارة التنمية الاجتماعية تحدد معايير الاستفادة من المنحة القطرية لشهر 12

تم تحديد معايير الاستفادة من المنحة القطرية لشهر 12 الدفعة 43 كالتالي:

أولاً: لمن استلم أقل من 33 مرة ولا يستفيد الشؤون الاجتماعية.

ثانياً: إضافة عدد من حالات الشئون الاجتماعية للمنحة لمن استلم المنحة قبل عامين بعدد أقل من 7 مرات لمرة واحدة قابلة للتجديد على أن يكون له اسم فعال في المنحة.

ثالثاً: ايقاف عدد من المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم.

رابعاً: إيقاف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بياناته عبر نظام الدخول الموحد.

خامساً: تم إيقاف من له تصريح عمل للداخل المحتل وحالته فعال.

صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 12

وكانت اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة قد أعلنت اليوم عن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/12/2022م.

وأوضح السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

 

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