الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري كامل في نهاية الجولة الثامنة 2022-2023، تنتهي اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز للموسم 2022/2023، حيث ما زالت الجماهير المصرية متحمسة وهي على موعد مع عدد من المباريات هذا الأسبوع من البطولة.

وتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بعدما حقق فوزاً ساحقاً على منافسة فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ليستعيد مجده وانتصاراته، بينما حقق الزمالك انتصار في مباراته ضد حرس الحدود بأربعة أهداف نظيفة، وبهذه النتيجة يأتي نادي الزمالك في المرتبة الثانية بعد الأهلي في ترتيب الدوري المصري 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي.

ترتيب الدوري المصري كامل 2022

وكان الزمالك قد حمل لقب بطول النسخة الماضية من الدوري الممتاز للعام 2021-2022، بينما جاء بيراميدز في المرتبة الثانية لأول مرة في تاريخه، واحتل الأهلي المرتبة الثالثة.

وبدأ الدوري المصري الممتاز الحالي النسخة 64 في 18 أكتوبر 2022، وكان النسخة الأولى منه في العام 1948، وهي البطولة الأفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحظى باهتمام مصري وعربي كبير.

اقرأ أيضاً: صراع لقب الدوري المصري– تعرف على مباريات الأهلي المتبقية .. ينتظر تعثر الزمالك

ويعتبر نادي الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري، حيث حصد اللقب 42 مرة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني لأكثر الأندية حصولاً على اللقب بإجمالي 14 مرة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة الثالث بفارق كبير، فقد فاز فيها ثلاثة مرات فقط.

وقد حصد الزمالك لقب بطولة الدوري في آخر موسمين، استمرارا لسيطرته على الألقاب المحلية في المواسم الماضية، بينما جاء بيراميدز في المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ترتيب الدوري المصري

الأهلي – 22 نقطة

الزمالك – 20 نقطة

فيوتشر – 18 نقطة

بيراميدز – 17 نقطة

غزل المحلة – 16 نقطة

الاتحاد – 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 11 نقطة

المقاولون العرب – 10 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

فاركو – 7 نقاط

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتملك قناة أون تايم سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري.