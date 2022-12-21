تردد قناة اون تايم سبورت 1 على نايل سات HD بالتحديث الجديد 2023، لمشاهدة جميع مبارات الدوري المصري حصرياً، تصدرت محركات البحث "جوجل" في الآونة الأخيرة تردد قناة أون تايم سبورت 1 الحديثة، لمشاهدة مباريات الدوري المصري.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورت 1 من أهم القنوات الرياضية المصرية الناقلة لمباريات الدوري المصري و مختلف الألعاب الرياضية في مصر.

ينقل لكم موقع "الرسالة نت" تردد قناة أون تايم سبورت 1، لمشاهدة الدوري المصري الممتاز ومشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قنوات أون تايم سبورت لمشاهدة الدوري المصري

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

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تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

ختام الجولة الثامنة 🔚



مباراة قوية تنتظر عشاق الدوري المصري الممتاز ⌛️#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/DOIUUV0B14 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 21, 2022

يُذكر أن اليوم الأربعاء، تختتم منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز 2022|2023، وسيكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري، أحمد الشيخ المركز الأول 6 أهداف، ورفيق كابو المركز الثاني 4 أهداف، أحمد سيد زيزو المركز الثالث 4 أهداف.

بالإضافة إلى خالد قمر المركز الرابع 3 أهداف، وجوزيف أوشايا المركز الخامس 3 أهداف.

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