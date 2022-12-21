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وفاة طفل بظروف "غامضة" في بيت ساحور والشرطة تحقق

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الرسالة نت-الضفة الغربية

توفي اليوم الأربعاء، طفل يبلغ من العمر "عامين"، وأصيب أربعة من أفراد أسرته، في ظروف "غامضة"، في مدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت فجرا إشارة حول وصول طفل متوفى إلى مستشفى بيت جالا، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وتم إعلام النيابة العامة، التي قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم نقل عدد من أفراد أسرة الطفل للعلاج بمستشفيات الكاريتاس والجمعية العربية والحسين الحكومي.

وناشد العقيد ارزيقات الجميع بضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار وعدم نشر الإشاعات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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