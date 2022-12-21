لجنة الداخلية والحكم المحلي بالتشريعي تلتقي بممثلي اتحاد بلديات القطاع

التقت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بممثلي اتحاد بلديات القطاع، بحضور رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، والنائب يونس أبو دقة.

وناقش اللقاء واقع العمل في البلديات في ظل الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، وثمن د. أبو راس الجهود التي تبذلها البلديات في إطار تنظيم الشأن العام، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وبحث اللقاء القانون الخاص بتقاعد رؤساء الهيئات المحلية في القطاع، حيث قدم ممثلو اتحاد البلديات مطالب حول القانون.

وأكد د. أبو راس دعم اللجنة لحقوق البلديات ومساندتهم في مطالبهم، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل على تجويدها بما يتناسب مع الواقع في قطاع غزة.