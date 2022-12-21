تعرف على حالة الطقس في قطر اليوم الأربعاء 21-12-2022 أمطار قطر اليوم الطقس في الدوحة تشهد الحالة الجوية في قطر اليوم انخفاضا ملحوظا

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية القطرية من الحالة الجوية في الدوحة التي تكون منخفضة مصحوبة بأمطار رعدية متوقعة شرقا في عرض البحر

ومن المتوقع أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية وسحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار على بعض المناطق أحيانا

ويصاحب الطقس في البحر سحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق

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وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة

وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا

ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات وينخفض كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية

ارتفاع الموج على الساحل يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام ويرتفع إلى 4 أقدام أحيانا

وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام ويرتفع إلى 6 أقدام أحيانا أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27درجة مئوية

ونرفق لكم في هذه المقالة مواعيد المد والجزر ووهي كالآتي

المد والجزر في الدوحة

تشهد حالة الطقس في الدوحة المد والجزر أعلى مد في الواحدة و 15 دقيقة ظهرا، وأدنى جزر في العاشرة و 16 دقيقة صباحا

المد والجزر في الوكرة

تكون أعلى مد في الوكرة الساعة الواحدة و19 دقيقة ظهرا وأدنى جزر في العاشرة و28 دقيقة صباحا

المد والجزر في الوكرة والخور

من المتوقع أن تكون أعلى مد في الثانية و 10 دقائق ظهرا، وأدنى جزر في الحادية عشرة و 5 دقيقة ظهرا فيما تكون أعلى مد في الخور الساعة الواحدة و 22 دقيقة ظهرا وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا

المد والجزر في الرويس ودخان

تطون حالة المد والجزر في الرويس أعلى مد في الثالثة و 38 دقيقة عصرا وأدنى جزر في التاسعة و 58 دقيقة صباحا وفي دخان أعلى مد في الثامنة و 26 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و 44 دقيقة عصرا.

ومن المتوقع أن تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و48 دقيقة.

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