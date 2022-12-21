تردد قنوات الكأس بالتحديث الجديد لمتابعة كل البطولات والمباريات 2023

تردد قناة الكأس extra one 2023 الناقلة لمباريات كأس العالم على نايل سات يبحث عشاق الدائرة المستديرة مع بداية العام الجديد عن تردد قناة الكأس HD المفتوحة

وقناة الكأس من القنوات الرياضية التي تعمل على ضبط الترددات الجديدة بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم

وتعد قنوات الكأس من مجموعة قنوات الرياضية القطرية انطلقت في شهر إبريل للعام 2016

ويبحث متابعون كرة القدم عن تردد قناة الكأس HD المفتوحة لمشاهدة كافة المباريات والبطولات الآسيوية والخليجية بالجودة العالية

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تردد قنوات الكأس المفتوحة على النايل سات

يستطيع المشاهدون متابعة مباريات كرة القدم من خلال ضبط قناة الكأس الرياضيّة عبر القمر الصناعي النايل سات التردد الجديد المتاح لها 11919Mhz والتردد يكون 11919، معدل الترميز 27500، والاستقطاب يكون عمودي ومعامل التصحيح 3/4

تردد قناة الكأس على القمر الصناعي البدر سات

نرفق لكم في هذه المقالة قناة الكأس الرياضيّة على القمر عربسات البدر الرابع تردد قناة الكأس على القمر الصناعي البدر سات عبر التردد الخاصّ بها:12245 ميغاهيرتز

معدل الترميز 27500

العرب سات بدر 4

التردد هو12245 Mhz

الاستقطاب يكون عمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

تردد قناة الكأس الرياضيّة على القمر الصناعي سهيل

ولمتابعة قناة الكأس على قمر السهيل بالتردد الجديد نضعه لكم هنا

التردد هو10770

الاستقطاب أفقي

معامل التصحيح 343

ومعدل الترميز 27500

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