طالع حالة الطقس في تركيا اليوم | طقس إسطنبول اليوم الأربعاء 21-12-2022 من المتوقع أن تشهد الحالة الجوية في تركيا اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا.

حالة الطقس اليوم في تريكا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن درجة الحرارة في تركيا اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 منخفضة جدا.

وقالت الأرصاد التركية إن الطقس في إسطنبول خلال الفترة القادمة سيشهد انخفاضا ملحوظا وفق آخر التطورات للحالة الجوية في تركيا

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ويتوقع اليوم أن تشهد درجة الحرارة في تركيا اليوم حدوث صقيع وثلوج معتدلة في الأجزاء المرتفعة من وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط على ارتفاع 1250 مترا وما فوق وفي أجزاء من قونية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية التركية بأن الحالة الجوية في المدن التركية التالية يالوفا سينوب توكات ملاطية أرزينجان تونجلي قارص أردهان باليكسير تشهد انخفاضا سقوط الامطار فيها

وبيّنت الأرصاد التركية أن التقديرات تشير إلى أن السواحل الشمالية لتركيا والمناطق الساحلية في كيركلاريلي وكاستامونو ستشهد أمطار غزيرة وعواصف رعدية .

درجة الحرار في إسطنبول خلال الفترة القادمة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية، أن تكون الحالة الجوية في اسطنبول خلال الفترة القادمة منخفضة مع توقعات بتساقط الثلوج في بعض المدن.

ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج في اسطنبول مع انتشاره في جميع الاحياء في تركيا.

وتأثرت الحالة الجوية في تركيا الثلاثاء 20-12-2022 بدءا من الأجزاء الشمالية الغربية لتركيا بالهواء البارد القادم من البحر الأسود.

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