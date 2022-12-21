طالع سعر الذهب في العراق: سعر صرف العملات في العراق اليوم الأربعاء 21-12-2022 شهد سعر الذهب في العراق اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لانها تحدد مدى تعاملتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس الاموال

وفي هذه المادة نقدم لكم اخر اخبار سعر الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الاربعاء 21-12-2022

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سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الاربعاء خلال التعاملات في الاسواق العراقية 85,447 دينار ما يعادل 58.43 دولار

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 74,768 دينار ما يعادل 51.13 دولار

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الاربعاء 64,086 دينار ما يعادل 43.82 دولار

سعر أوقية الذهب

وشهد سعر أوقية الذهب فى العراق اليوم الاربعاء في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,657,396 دينار ما يعادل 1,817 دولار

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب فى العراق قيمة 85,446,818 دينار ما يعادل 58,428 دولار

سعر صرف العملات في العراق اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الاربعاء 21-12-2022 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي

وصل سعر صرف كل 100 دولار في العراق اليوم 152250 للبيع وعند الشراء وصل سعر صرف ال100 دولار في العراق 151250

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