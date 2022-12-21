بوتين يكشف عن إستراتيجية الجيش الروسي الجديدة

بوتين يكشف عن إستراتيجية الجيش الروسي خلال العام القادم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه العسكري الكبير عن خطة جيشه الجديدة

وقال بزتين إن بلاده تعمل على تطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم وتعهد بتحقيق أهداف بتطوير قدرات بلاده النووية وتحقيق أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا

وأضاف بوتين في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة للقوات المسلحة في الجيش الروسي

ولفت الرئيس الروسي إلى استراتيجية الجيش الروسي الجديدة أنه اقترب دخول صواريخ "سارمات" المعروفة بالشيطان العابرة للقارات في خدمة الجيش الروسي

وبخصوص الحرب الروسي الاوكرانية خلال العام القادم وعد الرئيس الروسي بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا

وأوضح بوتين أن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر في أوكرانيا، قائلا إن صواريخ سارمات الروسية الأسرع من الصوت، التي يطلق عليها الشيطان 2 ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب

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وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية وأشار إلى أن صواريخ تسيركون الفرط صوتية تدخل الخدمة بالجيش الروسي أول ينايركانون الثاني المقبل

وتعهد الرئيس الروسي بالمحافظة على توازن الردع النووي الذي يعد أساس الاستقرار في العالم وبمواصلة دعم القدرات النووية الروسية وزيادة القوة الإستراتيجية بجميع الأسلحة الحديثة مثل صواريخ سارمات وتسيركون، التي قال إنه لا مثيل لها في العالم

واوضح أن منافسي روسيا الإستراتيجيين لهم هدف تاريخي هو إضعاف روسيا وتفتيتها لافتا إلى أن القدرات العسكرية للجيش الروسي تتزايد مع مرور الوقت

وبيّن الرئيس الروسي بوتيين أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه رغم ما وصفها بالأعمال العدائية ضد روسيا من أغلب دول حلف الناتو

وأكد أن جيشه سيقوم بكل ما هو ضروري لزيادة قدراته العسكرية خلال ما وصفها بالعملية الخاصة في أوكرانيا

وشدد بويتن أن لدى روسيا خبرة جيدة في تصنيع غواصات مسيرة ويجب أن نعمل على توسيع القدرات لمعدات الضربات الاستباقية

حرب أوكرانيا

اكد الرئيس الروسي بوتين ان الجيش الروسي سيحقق اهدافه في حربه على اوكرانيا

ووقال إن النزاع في أوكرانيا مأساة للشعبين الروسي والأوكراني ليس بسبب روسيا وإنما بسبب سياسة الدول الأخرى

وأشار إلى أن 150 ألف جندي ممن خضعوا للتعبئة الجزئية يُعتبرون احتياطا كافيا للحرب في أوكرانيا لافتا الى أن البيت الأبيض لم يظهر أي اهتمام لإيجاد طريق لإنهاء الحرب على أوكرانيا

وأكد بوتين أن البيت الأبيض أن من الواضح أن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة مع دخول الشتاء وتصعيد روسيا هجماتها.

وقال وزير الدفاع الروسي إن بلاده ستواصل عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا عام 2023 حتى تحقيق جميع أهدافها، لافتا إلى أنها ستبني قاعدتين بحريتين في ميناءي برديانسك وماريوبول الأوكرانيين اللذين تسيطر عليهما القوات الروسية

وذكر شويغو أن من الضروري زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون فرد