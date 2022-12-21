دايت سريع: أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن في أسبوع: أسرار خسارة الوزن يسعى الكثير للبحث عن نظام غذائي لفقدان الوزن خلال اسبوع للحصول على قوام جميل

ويمكن اتباع نظام غذائي خلال اسبوع يهدف لخسر اكبر قدر من الوزن من خلال التوجه لاخصائي تغذية يوضح لك فيه ما يجب تناوله وفق السعرات الحرارية التي تكون في جسمك

وفي هذه المقالة نضع لكم بعض النصائح التي تهدف كيفية خسارة الوزن بسرعة ومن الجيد العمل بها بعد استشارة أخصائي تغذية

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شرب المياه بشكل مستمر

يجب شرب كمية كافية من المياه لانقاص الوزن بسرعة لا سيما في فصل الشتاء لان الغالبية ينسوا شرب المياه فيه بسبب البرودة التي تقلل الإحساس العطش بنسبة تصل إلى 40% لذا عليك شرب 8 أكواب من الماء يوميا لأن ذلك يساعد على تحسين وسرعة الهضم

وينصح الاطباء شرب كوب من الماء قبل وجبة الطعام لأن ذلك يؤدي إلى الإحساس بالشبع بالتالي لا تتناول الطعام بشكل كبير

تناول الخضار يوميا

يجب عليك ان تتناول الكثير من الخضروات خلال اليوم حتى تتمكن من إنقاص الوزن بسرعة وهي بالأصل منخفضة في السعرات الحرارية وتعمل على حرق الدهون

وتحتوي الخضورات على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين K، والماغنسيوم، والكالسيوم، وفيتامين C والألياف غير القابلة للذوبان في الغالب لذلك تمد بالطاقة، والإحساس بالشبع طوال اليوم.

ممارسة أي نشاط بدني​​​​​​

ممارسة الرياضة بشكل مستمر يساعد على خسارة الوزن بسرعة لانها تعمل على حرق السعرات الحرارية الموجودة في جسم الانسان

تخطي وجبة

ينصح المختصون في التغذية أن تتناول وجبتين خلال اليوم لأن ذلك يساعد على خسارة الوزن بدون رياضة ومن الجيد أن تكون الوجبة التي لا تأكلها هي وجبة العشاء لان الدراسات اثبتت انها هي تسبب السمنة

ويجب عليك ان تتناول وجبة الافطار لان الدراسات اثبتت ان وجبة الافطار من اهم الوجبات التي يجب ان يأكلها الشخص ولكن يجب ان تكون خالية من السعرات الحراراية