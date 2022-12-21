قريع: أبو عمار بعد اجتماع عمارة العار شعر بخيوط المؤامرة عليه

نشر موقع "أيقونة الثورة" المختص بنشر تسريبات وثائق لجنة التحقيق في وفاة ياسر عرفات، عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة باغتياله، بناءً على محاضر الاستجواب التي جرت مع جميع المقربين منه.

وكشف الموقع، مساء اليوم الأربعاء، عن إفادة رئيس الوزراء الأسبق وأحد المقربين من عرفات أحمد قريع الذي قال إن: "أبو عمار بعد اجتماع عمارة العار دخل في حالة من الإحباط بشكل كبير وأحس أن خيوط المؤامرة بدأت تضيق عليه".

وفيما يلي شهادة قريع كاملة:

س: حدث تغيير بهيكل النظام السياسي عند أبو عمار وتم فرض رئيس وزراء ووزير داخلية ووزير مالية .. وكان يُراد له أن يصبح رئيس بدون قرار، هل تعتقد أن تغيير تركيبة النظام يعتبر اغتيال سياسي لأبو عمار قبل الاغتيال الجسدي؟

ج: نعم بعض الشخصيات الفلسطينية مارست الاغتيال السياسي ضد أبو عمار وهي أرادت أن تصل إلى مرحلة أن يكون فيها أبو عمار رئيس شرفي بدون صلاحيات، وهو كان يفهم اللعبة وكان يمشي مع التيار لأنه يعرف أن المؤامرة عليه كبيرة وتشارك فيها أطراف دولية.

كل ما كان يدور بالقرب من أبو عمار كان عبارة عن مسرحية كبيرة كلنا شاركنا فيها وهو كان على نياته طيب لا يريد أن يسيء لأحد أو يتسبب بضرر لأحد أنا أعتقد أن المياه كانت تجري من تحت أقدامه دون أن يشعر وكان التآمر على أشده، كلنا شاركنا في التآمر على أبو عمار بشكل مباشر وغير مباشر.

س: هل لديك معلومات عن تباين وجهات النظر بين أبو عمار وبين أبو مازن؟

ج: أبو مازن كان يستند للدعم الإسرائيلي والأمريكي ويعتبر نفسه أقوى شخصية حتى أن وكان يطمح للرئاسة مبكراً وكل اتصالاته مع الأمريكان والإسرائيليين كانت تصب في هذا الاتجاه.

س: هل رأيت الأخ أبو عمار أو سمعت منه عن المؤتمر الذي حصل في شرم الشيخ عندما حضر شارون وحضر الأخ أبو مازن؟ وماذا كان رأيه؟

ج: كان غاضب جدا، وحينها بدأ يدرك أن هناك قرار إقليمي ودولي لتجاوزه.

أبرز ما ورد في إفادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع أبو علاء

س: هل تعرف شيء عن عمارة العار؟

ج: هؤلاء مجموعة من قيادات فتح من ضمنهم أبو مازن كان لهم خط سياسي معروف عرضوا أفكارهم على أبو عمار وهو غضب بشدة واعتبر ذلك خيانة له، وأنا حسب وجهة نظري وحسب أدبيات فتح أعتبر أن هذا عيب وهو خطأ تاريخي يتحمله من شارك في هذه الاجتماعات.

س: بحكم علاقتك المميزة مع أبو عمار هل سرّ لك بشيء معين بأن فلان سممه؟

ج: قال لي بصوت متقطع (وصلولي يا أبو علاء وخلي الكرسي ينفهعم وشعبي لن يرحمهم).

س: هل سمعت ابو مازن يقول أن أبو عمار (خرفن)؟

ج: نعم سمعتها وكان يرددها في عدة اجتماعات وجلسات ويشكك في أهليه وذاكرة أبو عمار, وبعدها قد سمعت عدد من أبناء فتح ترددها (حسين الشيخ, نبيل عمرو, الطيب عبدالرحيم).

س: من المستفيد من موت أبو عمار حسب اعتقادك؟

ج: إسرائيل ومن يخدم إسرائيل، وكل الذين كانوا يطمحوا بمناصب سياسية كبيرة وحصلوا عليها بعد وفاة أبو عمار والأسماء كثيرة من أعلى الهرم إلى أسفله.

كنا في المقاطعة ودخلنا عند أبو عمار أنا وأبو مازن وصخر وكانت سهى أيضا وأعتقد الطيب حضر في الآخر.. وقلت لأبو عمار توكل على الله القلوب كلها معك والقلعة محمية ومصانة وما يهمك.. وقال حرفياً " بعرف يخويا بعرف بعرف...بشكل ساخر" وكان يضرب على يده وهو يقولها.

س: هل تعتقد أن الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية والخلافات مع الرئيس ياسر عرفات تصل بالبعض إلى درجة من الحقد أن يتآمر؟

ج: نعم كان ذلك جلياً أبو عمار تم قتله سياسياً من طرف الجميع وبالتأكيد هناك من شاركوا بقتله جسدياً وأنتم مهمتكم كلجنة أن تصلوا لهؤلاء.

س: ماذا تفسر محاولة إطلاق النار وإصابة نبيل عمرو؟ يعني الأحقاد الشخصية في الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية ألا ينفذ منها الجانب الإسرائيلي لتنفيذ قراره؟

ج: بالتأكيد نعم وللعلم نبيل يعرف تماما أن من أطلق النار عليه كان بتوجيه من حسين الشيخ وبشير نافع.

أبرز ما ورد في إفادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع أبو علاء

غالبية الشباب تولد لديهم إحساس باليُتم أحسوا أنهم تيتموا بعد أبو عمار، وبالتالي كل واحد راح يبحث عن مكان يذهب إليه, ونصيحتي لكم كلجنة اعتقد أن المتورطين لا زالوا بيننا ويتم تصعيدهم وغسلهم بطريقة حقيرة.