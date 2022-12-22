جدول مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري المصري، المواعيد والقنوات الناقلة ، نستعرض جدول مباريات الأهلي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23 وماهي القنوات الناقلة؟ وترتيب الجني الأحمر

النادي الأهلي

ويشارك الأهلي في منافسات موسم 2022-23 بالدوري المصري، وهدفهم العودة مرة أخرى للفوز بلقب المسابقة، بعد غياب عن إحرازه في الموسمين الماضيين.

الأهلي بطل البطولة التاريخي بـ42 لقبا، يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري ويخصصه لاستعادة بطولته المفضلة التي خسرها أمام منافسه الزمالك في الموسمين الماضيين.

وعزز الأهلي صفوفه بثلاث صفقات فقط هذا الصيف، بقيادة البرازيلي برونو سافيو والثنائي المصري مصطفى سعد وشادي حسين.

ومع تغيير القيادة الفنية في "الجني الأحمر" بتوقيع عقد مع السويسري مارسيل كولر، يرغب الأهلي في العودة لمنصة التتويج مرة أخرى.

جدول مباريات النادي الأهلي القادمة

أعلن الاتحاد المصري للأندية المحترفة، جدول مباريات موسم 2022-23 وتنظيم المباريات خلال الموسم، لكن دون تحديد المواعيد الدقيقة لجميع الجولات.

الآن نتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022-23، وما هي القنوات الناقلة وما هو مخطط كتيبة المدرب السويسري مارسيل كوهلر.

قائمة الأهلي في الدوري المصري 2022-23





🚨🚨| إليكم مواجهات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 🦅

🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Mxcb1LbWZ0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 9, 2022

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022-23

والاتحاد المصري للأندية المحترفة، جدول مباريات موسم 2022-23 ، يمكن الاطلاع على الجدول بالضغط على الرابط التالي من هنا: