تشكيلة لاعبين تشيلسي 2023.. لماذا اختار تشيلسي كريستوفر فيفيل مديرا فنيا للفريق؟ ، أعلن نادي تشيلسي لكرة القدم عن تعيين الألماني كريستوفر فايفيل مديرًا جديدًا للفريق خلفًا لبيتر تشيك.

وكان فيفيل مسؤولاً عن تجنيد واستكشاف اللاعبين من جميع الأعمار في نادي نادي لايبزيغ الألمان، وقبل ذلك عمل لمدة 5 سنوات مع سالزبورغ النمساوي كرئيس للكشافة والمهمات، وأشرف على عقود مثل إرلينغ هالاند وكريم أديمي خلال فترة عمله.

بعد توقيع العقد مع "البلوز"، قال فايفل: "تشيلسي يبني المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية، وأنا فخور للغاية بالانضمام إلى النادي. هناك إمكانات كبيرة للنجاح والتطور والنمو. تابع".

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022

وأضاف: "في ظل الملكية الجديدة، جراهام بوتر والفريق الرياضي، هناك فلسفة واضحة ودائمة تستند إلى تحليل الأداء والبيانات والابتكار، وأنا أتطلع إلى لعب دور في ذلك".

وقال تود بويلي رئيس تشيلسي: "نحن سعداء لأن كريستوفر يتولى مثل هذا الدور القيادي المهم في النادي. عمله في ألمانيا والنمسا يتحدث عن نفسه. نحن على ثقة من أنه سيواصل مسيرته الرائعة في تشيلسي وسيدعمه".

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "الدوري الإنجليزي" برصيد 21 نقطة، ويتسلم في ملعبه "ستامفورد بريدج" بورنموث ، يوم 27 ديسمبر الجاري ، في دور الـ 17 من المنافسات.