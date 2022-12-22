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نادي باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع ميسي لتجديد العقد

نادي باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع ميسي لتجديد العقد
نادي باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع ميسي لتجديد العقد
سبورت سبورت

الرسالة نت

نادي باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع ميسي لتجديد العقد ، حيث أكدت صحيفة فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ليونيل ميسي لتجديد عقد الأخير.

باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة، :"لا ينوي ميسي الرحيل نهاية الموسم ، ويتمنى الاستمرار مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024".

وذكرت الصحيفة الفرنسية ، أن المفاوضات استمرت 3 أشهر بين خورخي ميسي ووالده والنادي الباريسي ، والتي أسفرت أخيرًا عن اتفاق على الاستمرار مع الفريق.

ليونيل ميسي

وكشفت الصحيفة أن ميسي يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى ويجد أكبر فرصة في باريس لتحقيق هدفه المنشود في الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته ، حددت صحيفة "سبورت" الإسبانية ، أنه تم إبرام اتفاق تجديد العقد بين باريس سان جيرمان وميسي ، لمدة موسم واحد ، مع اختيار موسم آخر.

 

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