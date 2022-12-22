أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل أسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا

أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا، يعد البحث عن سعر الذهب في سوريا وسعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة من أكثر اهتمامات السوريين خاصة التجار منهم.

وشهد سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم

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سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى 144.428 ليرة، ما يعادل 57.49دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الخميس في سوريا 132.393 ليرة، ما يعادل 52.70 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية 126.377 ليرة، ما يعادل 50.30 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم الخميس استقرارا حيث وصل الى 108.323 ليرة، ما يعادل 43.12 دولار.

سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية

شهدت الاسواق السورية اليوم تغيرات واضحة في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية حيث شهد صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 22-12-2022 ارتفاعا واضحا

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

شهد سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ارتفاعا في السوق السوداء السورية في أسواق العاصمة دمشق، 6230 ليرة للشراء، مقابل 6300 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في سوريا اليوم الخميس 22 ديسمبر 332 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 337 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية 6605 ليرة للشراء، و 6684 ليرة للبيع.

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