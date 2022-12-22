تعرف على سعر الذهب في العراق: سعر صرف العملات في العراق اليوم الخميس 22-12-2022، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس الاموال

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الخميس 22 ديسمبر.

اقرأ أيضا : أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل أسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا

أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الخميس خلال التعاملات في الاسواق العراقية 85,277 دينار ما يعادل 58.39 دولار

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 74,619 دينار ما يعادل 51.09 دولار

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الخميس 63.959 دينار ما يعادل 43.79 دولار

سعر أوقية الذهب

وشهد سعر أوقية الذهب في العراق اليوم الخميس في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,652,122 دينار ما يعادل 1,816 دولار

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب في العراق قيمة 85,277,233 دينار ما يعادل 58,389 دولار

سعر صرف العملات في العراق اليوم الخميس

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الخميس 22-12-2022 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم 1456.21

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1550.46

روابط ذات صلة: تردد قناة اون تايم سبورت 1 على نايل سات HD بالتحديث الجديد 2023، لمشاهدة جميع مبارات الدوري المصري حصرياً