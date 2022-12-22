طالع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس: سعر صرف العملات في السعودية: سعر الدولار مقابل الريال السعودي، اليوم شهدت الاسواق السعودية ارتفاعا في سعر الذهب في السعودية مقابل ما شهدته الأسعار بالأمس.

ويبحث المواطنون والسياح عن سعر الذهب في السعودية اليوم واخر اخبار الذهب في السعودية إلى جانب معرفة سعر الذهب المستعمل في السعودية.

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وشهد سعر صرف الذهب في السعودية اليوم الخميس 22-12-2022 ارتفاعا حيث نرفق لكم من موقع "الرسالة نت" في هذه المادة سعر صرف الذهب بجميع الأعيرة المعروفة في الأسواق

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

جاء سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بقيمة 219.63 ريال للجرام، ما يعادل 58.40 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الخميس في الاسواق السعودية قيمة 201.33 ريال للجرام، مايعادل 53.53 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وشهد سعر الذهب في السعودية عيار 21 استقرارا حيث جاء سعره بقيمة 192.18 ريال للجرام، ما يعادل 51.10 دولار.

سعر الذهب عيار 18 و14 في السعودية

جاء سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، 164.73 ريال للجرام، ما يعادل 43.80 دولار.

فيما وصل سعر الذهب في السعودية عيار 14، 128.12 ريال للجرام، ما يعادل 34.07 دولار.

وشهد سعر الذهب عيار 12 في السعودية بقيمة 109.82 ريال للجرام، ما يعادل 29.20 دولار.

سعر أوقية الذهب في السعودية

جاءت سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس 22-12-2022 بقيمة 6.831 ريال، ما يعادل 1.816 دولار.

-سعر جنيه الذهب في السعودية

شهد سعر جنيه الذهب في السعودية مقابل الريال السعودي 1.537 ريال فيما يقابل سعر جنيه الذهب في السعودية بالدولار 408.80 دولار.

سعر كيلو الذهب في السعودية

وصل سعر كيلو الذهب في السعودية بقيمة 219.632 ريال، ما يعادل 58.399 دولار

أسعار العملات في السعودية اليوم

شهد سعر صرف العملات في السعودية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تباينًا في ظل التذبذب الذي تواجهه الكثير من العملات العربية على وجه الخصوص.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في السعودية مقابل الريال السعودي في الاسواق السعودية 3.76 ريال سعودي

وجاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، 4.00 ريال سعودي.

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