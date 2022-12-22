طالع حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار وسيول على عدة مناطق، تصدرت محركات البحث في السعودية صباح اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، لمعرفة حالة الطقس إذ يتوقع سقوط أمطار وسيول في بعض المناطق.

كذلك يبحث السياح والوافدون إلى مكة لأداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام عن حالة الطقس في مكة اليوم واخر اخبار طقس السعودية.

الأمطار تعُم #جده_الان، وكأن السماء تحتفل بدخول أول أيام فصل #الشتاء، فسبحان مُقسم الأرزاق، اللهم سٌقيا رحمة، اللهم صيباً نافعاً ..

الفيديو من الواجهة البحرية لـ #جده قبل قليل pic.twitter.com/bkDscRuAuw — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 22, 2022

حالة الطقس اليوم في السعودية

يتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية.

وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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بينما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتتوقع الأرصاد السعودية تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف).

بالإضافة إلى وجود ضباب في منطقة الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية.

حركة الرياح في السعودية

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

وتتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20كم/ساعة جنوبية غربية إلى جنوبية.

وتتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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