فعال الآن.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 12، أعلنت اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية أمس، عن موعد بدأ صرف المنحة القطرية اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من اليوم الخميس الموافق 22/12/2022م.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

رابط فحص منحة قطر 100 دولار شهر 12

ونضع لكم نحن في "الرسالة نت" رابط فحص منحة قطر 100 دولار شهر 12 من خلال اضغط هنا.

ويبلغ عدد مراكز توزيع منحة قطر 100 دولار على العائلات المستورة والمتعففة نحو 300 محل تجاري ومركز، وفق اللجنة القطرية.

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موعد صرف المنحة القطرية شهر 12- 2022

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، أن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022.

وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية، لاستلام 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

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