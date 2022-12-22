طريقة استخدام تطبيق لينسا Lensa للذكاء الاصطناعي و رابط التحميل، تصدرت محركات البحث في الآونة الأخيرة، حول تنزيل تطبيق لينسا Lensa للذكاء الاصطناعي للهاتف.

وتحويل الصور بالذكاء الاصطناعي وإزالة العلامة المائية من التصميمات.

وكانت شركة بريزما لابز Prisma Labs قد أطلقت تطبيق Lensa AI لنظامي أندرويد و IOS منذ عام 2018 ، ولكن التطبيق انتشر في الفترة الأخيرة .

رابط تحميل تطبيق تعديل الصور بالذكاء الإصطناعي لينسا Lensa AI

شهد تطبيق تحرير الصور لينسا Lensa AI في الآونة الأخيرة إقبالًا هائلًا من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية Magic Avata .

والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور.

واجتاح تطبيق لينسا شبكة الإنترنت، لأنه يجعل البشرة كأنها مرسومة بألوان زيتية أو الجسم أكثر ضعفاً، ويوجد به العديد من الفلاتر.

إذا كنت ترغب بتحميل التطبيق عليك الضغط على الرابط التالي، اضغط هنا.

ويتوفر التطبيق على كل من متجر "غوغل بلاي" لنظام الأندرويد" ومتجر "آب ستور" لنظام ios، لتجربة الفلاتر عند فتحه ومن ثم الضغط على الزر بعبارة الصور الرمزية.

ويطلب التطبيق من المستخدم دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، والتي تبدأ من 3.99 دولار أميركي، وذلك حسب العدد المرغوب به.

تطبيق ذكاء صناعي للصور غزا مواقع التواصل.. ماذا تعرف عن لينسا؟

ترجمة: ربى خدام الجامع @RKhadamaljamei #تلفزيون_سوريا https://t.co/T2ATAUZtYM — تلفزيون سوريا (@syr_television) December 22, 2022

طريقة استخدام تطبيق لينسا Lensa AI

قم بتحميل التطبيق ومن ثم افتحه من قائمة جهازك.

قم بتحميل الصورة المراد تغييرها من ألبوم صور الكاميرا على هاتفك.

بعد تحميل صورتك أدخل بعض الكلمات الرئيسية التي تصف نوع الصورة الرمزية المراد الحصول عليها.

سوف ترى الصورة الرمزية الخاصة بك تتشكل أمام عينيك حتى تحصل عليها في النهاية.

ويوجد خيار مشاركة الصورة مع اصدقائك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يمكنك الضغط عليه.

ويمكن اختيار حفظ الصورة في معرض الصور على هاتفك .

ويُذكر أن إذا كان لديك اشتراك، أو نسخة تجريبية مجانية، يمكنك الحصول على 50 صورة رمزية مقابل 35 دولارًا و99 سنتًا، أو 100 صورة مقابل 5 دولارات و99 سنتًا، أو 200 صورة مقابل 7 دولارات و99 سنتًا.

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