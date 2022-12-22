جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد المقاوم أحمد دراغمة في طوباس

شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد المقاوم أحمد دراغمة في طوباس، والذي ارتقى خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال بنابلس.

ووصل جثمان الشهيد دارغمة الموشح براية حركة حماس، من مستشفى رفيديا بنابلس إلى طوباس، وسط استقبال حاشد وأصوات التكبيرات، ثم توجه إلى منزله ليودعه أهله وأقاربه.

وانطلقت جموع كبيرة في موكب تشييع الشهيد دراغمة بعد أداء صلاة الجنازة، وسط رايات حركة حماس، وحضور لمقاومين ومسلحين، وتكبيرات وهتافات لحركة حماس وكتائب القسام والقائد محمد الضيف.

وصدحت حناجر الجماهير المشاركة بهتافات: "حط السيف قبال السف.. احنا رجال محمد ضيف"، و"هيك علمنا العياش نحمل مصحف مع رشاش"، و"هيك علمنا الياسين نجمل مصحف مع سكين"، و"سيري سيري يا حماس.. أنت المدفع واحنا رصاص".

ونعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وقالت الحركة: "إنّ استشهاد المجاهد دراغمة في ميدان العز والشرف وهو يدافع عن شعبنا، يبعث برسالة للعدو الغاشم أنّه لن يمرّ آمنًا وأبناء شعبنا متيقظين ومتأهبين لتلبية نداء الوطن، وأنّ المستوطنين الذين يتبجحون باقتحام نابلس بحماية قوات الاحتلال لن يجدوا في وجوههم سوى الرصاص".

وأكدت على مواصلة النفير والدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وصدّ عدوان المستوطنين، والذود عن حياضه.

كما نعت مجموعات "عرين الأسود" الشهيد دراغمة، وقالت: "ننعى وإياكُم شهيدكم وشهيدنا وشهيد كل فلسطين المُجاهدة بكل آيات العزة والفخار الذي أستشهد مُدافعاً عن ثرى أرض جبل النار بعد ان قَدِمَ من طوباس ليصلَ خط الاشتباك بين نابلس وجنين ويرتقي شَهيدا مُشتبكاً مُقبلاً غير مُدبر".

وأضافت: "نُعلِمكم يا أهلنا في طوباس ونُعلِم شعبنا الأبيّ بأننا ماضون على درب أحمد في الاشتباك والتصدي ورفع راية الاشتباك من الشمال حتى الجنوب، فهنيئاً لكم يا أهلنا في طوباس وهنيئاً لك يا أحمد بجناتٍ من فردوس بإذن الله برِفقة أسود العرين وشهداء كل فلسطين".