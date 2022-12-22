"عرين الأسود": ماضون على درب الاشتباك والتصدي للاحتلال

نعت مجموعات عرين الأسود المقاوِمة في الضفة الغربية، الشهيد أحمد دراغمة الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح في أثناء التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأضاف البيان اليوم الخميس: "من نابلس الأبيّة إلى طوباس ورجال طوباس وعزائم مدينة طوباس نحيّيكم بتحية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونُبارك لكم بِشهيدكم البطل المِغوار المُشتبك أحمد عاطف دراغمة".

وأردف بيان عرين الأسود: "إذ ننعى وإياكُم شهيدكم وشهيدنا وشهيد كل فلسطين المُجاهدة بكل آيات العزة والفخار الذي اُستشهد مُدافعاً عن ثرى أرض جبل النار بعد أن قَدِمَ من طوباس ليصلَ خط الاشتباك بين نابلس وجنين ويرتقي شَهيدا مُشتبكاً مُقبلاً غير مُدبر".

وشدّدت المجموعات في بيانها على أنها ماضية على درب الشهيد أحمد دراغمة في الاشتباك والتصدي للاحتلال ورفع راية الاشتباك من الشمال حتى الجنوب.