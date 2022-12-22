جدول ريجيم صحي لشهر، أفضل طريقة لخسارة الوزن، كل ما تحتاج معرفته عن نظام كيتو دايت أصبح البحث عن جدول رجيم صحي لخسارة الوزن في اسرع وقت من الأكثر بحثا

ويسعى غالبية الأشخاص اليوم للبحث عن قوام رشيق وجسم خالي من الدهون الزائدة والسعرات الحرارية

ومن خلال جدول صحي متكامل تضمن خسارة وزنك بسرعة بنجاح وذلك باتباع النصائح التي نوفقها لكم ويمكنكم البدء بها بعد استشارة طبيب

جدول ريجيم صحي لشهر

الصيام المتقطع

أصبحت طريقة الصيام المتقطع من اشهر طرق خسارة الوزن حيث تعتمد طريقة الصيام المتقطع في خسارة الوزن من خلال الصيام بشكل منتظم مع الإفطار في وقت قليل

اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة

يمكنك الذهاب لاخصائي تغذية يعمل على وضع جدول رجيم صحي خاص بك وفق السعرات الحرارية التي يحتويها جسمك ومن ثم تبدا بها وكذلك تخسر وزنك في اسرع وقت ممكن

الأكل اليقظ

تتيح طريقة اكل ومكان الطعام الحفاظ على وزن صحي في آنٍ من خلال

التقنيات الآتية

الجلوس لتناول الطعام ويفضل أن يكون ذلك على طاولة

تجنُّب المشتتات في أثناء الأكل

الأكل ببطء أي لا تسرع في مضغ الطعام وتأكل بسرعة ذلك يؤدي إلى فقد التركيز بما تأكله لذلك يجب أن تأكل ببطء مستمر

اتخاذ خيارات غذائية مدروسة أي عليك أن تأكل الطعام الذي يحتوي على عناصر غذائية مغذية تؤدي إلى الشعور بالشبع لأكبر وقت ممكن

تناول البروتين في وجبة الافطار

يعد تناول وجبة الإفطار من اهم الوجبات التي يجب على الشخص تناولها لذا يجب أن تكون وجبة الإفطار غنية بالأطعمة المليئة بالبروتينات

التقليل من السكر

يجب عليك الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المليئة بالسكريات لان ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن

أخذ قسط جيد من النوم ليلاً

اثبتت الدراسات أن النوم لساعات كافية يعمل على شعور الجسم بالراحة والنوم لوقت قليل يؤدي إلى السمنة وفق ما اثبتته الدراسات

نظام الكيتو دايت

يعتبر الكيتو دايت من أشهر الأنظمة الغذائية التي ينصح بها لخسارة الوزن بسرعة وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، يساعد على إنقاص الوزن ويوفّر العديد من الفوائد الصحية

ويهدف نظام الكيتو دايت لمساعدة الجسم على استخدام الكيتونات، كمصدر للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات

أنواع نظام الكيتو دايت

النظام الغذائي الكيتوني القياسي SKD

نظام غذائي يحتوي عادةً على 70% دهون و 20% بروتين و 10% فقط كربوهيدرات.

النظام الغذائي الكيتوني الدوري CKD

إعادة التغذية عالية الكربوهيدرات بعد اتباع أيام من نظام الكيتو داين

النظام الغذائي الكيتون المستهدف TKD

يمكن من خلال هذا النظام إضافة الكربوهيدرات حول التدريبات اللازمة لخسارة الوزن

النظام الغذائي الكيتون عالي البروتين

يحتوي هذا النظام على ما يلي أي 60% دهون، 35% بروتين، 5% كربوهيدرات.