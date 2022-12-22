وزارة العمل رابط فحص تصاريح عمال إسرائيل 2022 الدفعة الجديدة، كشفت وزارة العمل بغزة عن الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل المحتل، عقب اتخاذ الاحتلال منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة.

وأكدت العمل بغزة أن، الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيا.

وزارة العمل في غزة

وقالت وزارة العمل: "استلمت تصاريح العمل التي صدرت نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من قبل الأحوال المدنية الأسبوع الماضي".

وتابعت "مما أخر خروج العمال رغم إصدار تصاريحهم، لوجود العديد من الإجراءات التي تتطلب التنسيق معها. هيئة المعابر والشؤون المدنية ".

وأوضح العمل في غزة أنه سيتم استلام التصاريح وإدخالها في النظام الإلكتروني المرتبط بسلطة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة فورًا.

فحص تصاريح العمال

ويمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية، "اضغط هنا".

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معايير تصاريح العمل في إسرائيل

ذكرت وزارة العمل في غزة شروط تسجيل تصريح العمل في إسرائيل ، يجب أن يكون مقدم الطلب متزوجًا ، وأن يتجاوز عمره 26 عامًا ، وليس موظفًا أو لديه دخل ثابت ، وألا يخضع لحظر سفر قانوني.

رابط فحص تصاريح عمال إسرائيل 2022 الدفعة الجديدة

من خلال الدخول عبر الرابط التالي "اضغط هنا" يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، و التصاريح المنتهية.

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