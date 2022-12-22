تعرف على تردد قناة الصعايدة الجديدة 2023 على النايل سات، يبحث العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة على تردد قناة الصعايدة الجديدة.

حيث تعتبر قناة الصعايدة واحدة من أبرز وأشهر القنوات الفضائية، وهي تنفرد بعرض العديد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية الحصرية.

وتقوم بعرض محتوي فريد ومميز متوافق مع العادات والتقاليد المصرية واستطاعت جذب انتباه الكثير من المتابعين لها، وأصبحت من أولويات المشاهدين في كل مكان.

تردد قناة الصعايدة الجديد 2023 على النايل سات

جودة المشاهدة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11177.

القمر الصناعي نايل سات.

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ويُذكر أن أعلنت قناة الصعايدة المصرية عن تحديث التردد على القمر نايل سات، لذا يجب الضبط عليه لتتمكن من استقبال المكان وتجنب انقطاع البث.

وتضم قناة الصعايدة مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات الحصرية، كما أنها تتميز بالبث بدون إعلانات مملة تزعج المشاهدين.

وتتميز بالجودة في الصوت والصورة كما أنها قناة مجانية، وسهل البحث عن تردد قناة الصعايدة الجديد 2023 على النايل سات وتنزيله على جميع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية.

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